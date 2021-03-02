Швед Порома – о скандале с россиянами на «Тур де Ски»: думаю, мы теперь друзья

20-летний шведский Вильям Порома, у которого случился конфликт с российскими лыжниками на этапе «Тур де Ски», рассказал, что в настоящее время никаких разногласий между обеими сторонами нет.
«Надеюсь, что на этом чемпионате мира я смогу улучшить результаты. Отношения с русскими? Ха-ха! Думаю, хорошие. К тому же у меня есть друзья в России.
Я немного поговорил с теми, с кем у меня были инциденты на «Тур де Ски», сейчас никакой опасности. Думаю, мы теперь друзья. О чём мы говорили? Мы просто обсудили, что такое может случиться с каждым, особенно, когда что-то идёт не так, как хочется. Но потом успокаиваешься.
«Если у тебя и так всё получается, стоит бежать осторожнее, чем я в тот раз. Вовсе не обязательно так приближаться к остальным. Лучше просто быть осторожнее, когда у тебя и так всё отлично. Рисковать глупо», — приводит слова Порома Expressen.
Напомним, в масс-старте на этапе «Тур де Ски Порома сломал палку россиянину Евгению Белову. Затем, в четвертьфинальном забеге он упал и тем самым помешал Ивану Якимушкину финишировать.
После этого шведа критиковали, а сам он произнёс следующие слова: «Наверное, они полагают, что могут делать что хотят только потому, что я молод. Я встал там, как и все остальные И вообще, думаю, они все тупые».
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