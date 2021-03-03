Финский призёр ОИ предсказал победу Большунова в индивидуальной гонке на ЧМ

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам финн Яри Исомется предположил, что лидер мужской сборной России Александр Большунов одержит победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Александр Большунов будет сражаться со всеми остальными. Вторничная гонка (женская индивидуальная гонка. — Прим. «Чемпионата») показала, что трасса довольно сложная. Результаты в 23-минутной гонке серьёзно различались. Нужно уметь ходить на лыжах по такой трассе, и если кто-то в состоянии это делать, то именно Большунов», — приводит слова Исомется MTV Uutiset.
Напомним, Большунов завоевал уже две медали на ЧМ-2021, а именно золото в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
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