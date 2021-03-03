«Да такого быть не может!» Тренер сборной России — о 29-м месте Ступак в «разделке» на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал выступление Юлии Ступак в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате мира в Обертстдорфе, в которой россиянка заняла 29-е место.

«Это была какая-то сумасшедшая гонка. Мне сложно понять, что произошло с Юлией. Вы же видели её форму два дня назад — она выглядела превосходно в «коньке», очень сильно бежала. А тут с самого начала у неё пошёл проигрыш соперницам. Две минуты и 40 секунд она уступила Йохауг — да такого быть не может! Мне кажется, это худшая для неё гонка в сезоне.

Когда я увидел Юлию после финиша, мы обсудили случившееся. Сейчас понимаю, что нужно глубоко проанализировать её состояние, и пока это сложно сделать. Она сказала, что с первых метров её ноги будто налились свинцом.

По поводу эстафеты могу сказать, что Юлия готова бежать любой этап, ей всё равно. Она отдаст все силы хоть в «коньке», хоть в «классике». Но, на мой взгляд, оптимально ей было бы стартовать на втором или третьем этапе. Мы ещё поговорим, её мнение важно. После этого примем решение», — рассказал Крамер в эфире «Матч ТВ».