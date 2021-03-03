Мяки, конфликтовавший с россиянами, сошёл по ходу «разделки»

Финский лыжник Йони Мяки сошёл с дистанции в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе.



26-летний спортсмен дошёл до отметки пять километров, снижая темп по ходу и всё больше отставая от лидеров по ходу дистанции, а затем прервал гонку.



«Сегодня не мой день. С утра было не очень хорошее состояние. Тёплая погода и работа сервисменов мне сегодня помешали. Но я продолжу выступление на ЧМ, просто не полностью выздоровел», — цитирует Мяки Is.fi.

Напомним, на этапе Кубка мира Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин врезался в финна за финишной чертой. Большунов получил условную дисквалификацию. После того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». Комментатор Дмитрий Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила».