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Мяки, конфликтовавший с россиянами, сошёл по ходу «разделки»

Мяки, конфликтовавший с россиянами, сошёл по ходу «разделки»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Финский лыжник Йони Мяки сошёл с дистанции в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе.

26-летний спортсмен дошёл до отметки пять километров, снижая темп по ходу и всё больше отставая от лидеров по ходу дистанции, а затем прервал гонку.

«Сегодня не мой день. С утра было не очень хорошее состояние. Тёплая погода и работа сервисменов мне сегодня помешали. Но я продолжу выступление на ЧМ, просто не полностью выздоровел», — цитирует Мяки Is.fi.

Напомним, на этапе Кубка мира Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин врезался в финна за финишной чертой. Большунов получил условную дисквалификацию. После того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». Комментатор Дмитрий Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила».

Главный враг Большунова. Как финн Мяки прославился в России после стычки с нашим чемпионом
Отец финского лыжника радовался тому, что с «русских сняли скальп». Дмитрий Губерниев ему жёстко ответил. Это похлеще бразильских сериалов!
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