Мяки, конфликтовавший с россиянами, сошёл по ходу «разделки»

Финский лыжник Йони Мяки сошёл с дистанции в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе.
26-летний спортсмен дошёл до отметки пять километров, снижая темп по ходу и всё больше отставая от лидеров по ходу дистанции, а затем прервал гонку.
«Сегодня не мой день. С утра было не очень хорошее состояние. Тёплая погода и работа сервисменов мне сегодня помешали. Но я продолжу выступление на ЧМ, просто не полностью выздоровел», — цитирует Мяки Is.fi.
Напомним, на этапе Кубка мира Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин врезался в финна за финишной чертой. Большунов получил условную дисквалификацию. После того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». Комментатор Дмитрий Губерниев, рассуждая о словах финна, сказал, что «отец Йони Мяки — чудила».
- 3 марта 2021
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:57
-
16:49
-
16:49
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:28
-
16:22
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:24
-
15:05
-
14:30
-
14:28
-
14:09
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:11
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:30
-
11:30
-
11:29