Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в «разделке» на ЧМ

Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в «разделке» на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян в «разделке» на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

«Я не видела Сашу и не могу сказать, что случилось. Не знаю. Но трасса сегодня очень вязкая, и она для Саши точно не подходила. Он достаточно крупный. Нам странно, почему трассу сегодня совсем не стали солить. Сказали в FIS, что дело в уровне влажности.

Мальцев прошёл трассу превосходно. Не видела почти никого из ребят, поэтому сложно сказать. Андрей говорит, что обрубило на 12-м километре. Мы долго решали по Артёму, и я предпочла поставить его на сегодняшнюю гонку», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Крянин: Большунов неправильно распределил силы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021