Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в «разделке» на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян в «разделке» на чемпионате мира в Оберстдорфе. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.
«Я не видела Сашу и не могу сказать, что случилось. Не знаю. Но трасса сегодня очень вязкая, и она для Саши точно не подходила. Он достаточно крупный. Нам странно, почему трассу сегодня совсем не стали солить. Сказали в FIS, что дело в уровне влажности.
Мальцев прошёл трассу превосходно. Не видела почти никого из ребят, поэтому сложно сказать. Андрей говорит, что обрубило на 12-м километре. Мы долго решали по Артёму, и я предпочла поставить его на сегодняшнюю гонку», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
- 3 марта 2021
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