Елена Вяльбе: будем ломать голову над тем, кого ставить на мужскую эстафету

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о формировании состава на мужскую эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) 5 марта.
«Сейчас будем ломать голову над тем, кого ставить на эстафету. Практически все, кто сегодня стартовал, являются кандидатами на коньковые этапы. Большая головная боль — как правильно поставить по этапам. Но мы надеемся, что ребята за день отойдут. Всё-таки тяжело проводить каждую гонку. Но тяжело всем», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 3 марта, на чемпионате мира состоялась мужская «разделка». Весь пьедестал заняли норвежские лыжники. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.
- 3 марта 2021
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