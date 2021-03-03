Победитель «разделки» Холунд: я не религиозен, но чувствую, что мне помогают

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Было здорово. Наверное, это самая серьёзная вещь, которую я когда-либо делал. У меня был хороший день. Удалось сделать всё, что было запланировано. Когда проехал последний круг, начал испытывать эмоции, получать дополнительную энергию.



Есть так много людей, кто помог мне на этом пути. У меня были серьёзные спады. Я могу поблагодарить за это золото очень многих», — приводит слова Холунда NRK.

Помимо этого, Холунд объяснил жест, который показал после финиша — норвежец поднял руки и указал пальцами в небо. «Я не религиозен, но чувствую, что мне помогают. Я уже объяснял, что это нечто большее. Возможно, это звучит глупо. Я верю в карму. Ты получаешь либо больше, либо меньше, в зависимости от твоего поведения», — сказал Холунд.