Победитель «разделки» Холунд: я не религиозен, но чувствую, что мне помогают

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Было здорово. Наверное, это самая серьёзная вещь, которую я когда-либо делал. У меня был хороший день. Удалось сделать всё, что было запланировано. Когда проехал последний круг, начал испытывать эмоции, получать дополнительную энергию.
Есть так много людей, кто помог мне на этом пути. У меня были серьёзные спады. Я могу поблагодарить за это золото очень многих», — приводит слова Холунда NRK.
Помимо этого, Холунд объяснил жест, который показал после финиша — норвежец поднял руки и указал пальцами в небо. «Я не религиозен, но чувствую, что мне помогают. Я уже объяснял, что это нечто большее. Возможно, это звучит глупо. Я верю в карму. Ты получаешь либо больше, либо меньше, в зависимости от твоего поведения», — сказал Холунд.
- 3 марта 2021
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