Сборная Швеции назвала состав на женскую эстафету на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Сборная Швеции по лыжным гонкам определилась с составом на женскую эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия), информирует Expressen.



В гонке примут участие Юнна Сундлинг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон и Фрида Карлссон.



Состав национальной команды России на женскую эстафету стал известен ещё вчера, 2 марта. В гонке выступят Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.



Женская эстафета состоится завтра, 4 марта. Начало гонки — в 15:15 по московскому времени.



Напомним, сегодня, 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км коньковым ходом. Александр Большунов показал лучшее время среди россиян, однако финишировал только четвёртым.

Стал известен состав сборной Норвегии на женскую эстафету на ЧМ-2021 в Оберстдорфе