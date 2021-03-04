Норвежский сайт: знаменитое каменное лицо Большунова вернулось

Норвежский сайт Dagbladet оценил поведение российского лыжника Александра Большунова после «разделки» на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россиянин занял четвёртое место и после финиша отказался общаться с журналистами.
«Долгое время казалось, что гонка на 15 км будет новой дуэлью между Норвегией и Александром Большуновым. Но на последних 5 км у 24-летнего россиянина наступили трудности. В итоге он финишировал на четвёртом месте.
Большунов был очевидно уставшим. Часто можно видеть, что он просто отстёгивает лыжи и проходит мимо, его никто не трогает. В этот раз он долго вставал, затем прошёл лишь 20 метров и вновь присел на 5-6 минут. Он был молчалив. Затем, после короткой беседы с тренером и своей подругой, он прошёл мимо журналистов. Знаменитое каменное лицо Большунова вернулось. Когда журналист Dagbladet спросил его, что пошло не так, он никак не ответил", — говорится в статье.
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