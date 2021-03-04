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Фримэн: интересно узнать, как готовили лыжи Большунова — это многое бы объяснило

Фримэн: интересно узнать, как готовили лыжи Большунова — это многое бы объяснило
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Американский лыжник, участник четырёх Олимпиад Крис Фримэн высказал предположение спада Александра Большунова по ходу 15-километровой гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Напомним, накануне после мощного старта у россиянина упал темп и он финишировал с четвёртым временем.

«Когда показывали прохождение первой отсечки и Большунов двигался мощными прыжками, я подумал: «Вау, если вдруг он продержит этот темп до конца дистанции, то победит». Все норвежцы на том отрезке выглядели спокойнее.

Мне сложно назвать причины, почему именно Большунов и другие россияне неудачно выступили в этой гонке. Но если их лыжи подготовили не лучшим образом, это бы многое объясняло. На старте Александр выглядел чуть более напряжённо, чем обычно. Может, он чересчур мощно начал и закислился.

Интересно узнать, как готовили лыжи россиян, у всех ли была одинаковая мазь. Но в любом случае я посмотрел на лицо Большунова и у меня тогда была мысль, что в этот день ему может быть очень тяжело. Возможно, его подвела команда, но мне сразу показалось, что он идёт слишком напряжённо», — сказал Фримэн в подкасте FasterSkier.

Большунов рассыпался. А блестящие норвежцы дружно оставили сборную России без медалей
Александр лидировал первую половину дистанции, но сил на финиш совсем не хватило. Норвежские лыжники провели гонку значительно лучше.
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