Вяльбе рассказала о ситуации с коронавирусом на чемпионате мира в Оберстдорфе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о ситуации с распространением коронавируса на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, вчера, 3 марта, сборная Италии в полном составе снялась с турнира, после того как тесты на коронавирус в команде дали положительные результаты.

«Никакого дополнительного надсмотра из-за ковида у итальянцев у нас нет, ничего не ужесточили. Три дня назад было сделано полторы тысячи тестов на ковид. К тому времени было только два положительных теста: у французской команды и итальянской. Франция не получила продолжения, а Италия, к сожалению, получила. Считаем, итальянцы приняли абсолютно верное решение, сели в автобусы и покинули расположение чемпионата мира.

У нас есть общий тренерский чат, и я предупредила, что нужно быть внимательнее. Немного расслабились уже. Подумали, что давно все в одной кухне и если всё хорошо, то так и должно быть. Надеюсь, это должно нас миновать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».