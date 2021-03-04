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Российские лыжницы показали лучший результат в эстафете на ЧМ с 2005 года

Российские лыжницы показали лучший результат в эстафете на ЧМ с 2005 года
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Женская сборная России по лыжным гонкам показала лучший результат в эстафете на чемпионате мира с 2005 года. На мировом первенстве в Оберстдорфе (Германия) российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

В 2005 году россиянкам Ларисе Куркиной, Натальей Барановой, Евгении Медведевой и Юлии Чепаловой также удалось взять серебро.

На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), который прошёл в 2019 году, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова заняли в эстафете третье место.

Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

Тренер сборной России рассказал, как Вяльбе настраивала лыжниц на эстафету на ЧМ
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