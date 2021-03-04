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Юлия Ступак исполнила жизнерадостный танец после эстафеты на ЧМ — 2021. Видео

Юлия Ступак исполнила жизнерадостный танец после эстафеты на ЧМ — 2021. Видео
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец после эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Видео с церемонии награждения было опубликовано на странице Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице ФЛГР в «Инстаграме».

В эстафете российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили также Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Победу одержали представительницы сборной Норвегии. Золотые медали завоевали Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм.

Это лучший результат сборной России в женской эстафете на чемпионате мира с 2005 года. Тогда взять серебро удалось россиянкам Ларисе Куркиной, Натальей Барановой, Евгении Медведевой и Юлии Чепаловой.

Российские лыжницы показали лучший результат в эстафете на ЧМ с 2005 года
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