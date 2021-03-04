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А. Резцова: очень рада за наших девчонок, но в заключительной гонке ЧМ ловить им нечего

А. Резцова: очень рада за наших девчонок, но в заключительной гонке ЧМ ловить им нечего
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Очень рада, что нашим девчонкам удалось наконец-то выиграть медали на этом чемпионате мира. С норвежками им сегодня было сложно конкурировать на равных, но большой отрыв от третьего места не может не радовать. Я изначально рассчитывала, что у девчонок и ребят будут медали в эстафетах. А в заключительной гонке (масс-старт на 30 км классическим стилем. — Прим. „Чемпионата“), я думаю, ловить нашим девочкам нечего.

А в мужских гонках, кроме эстафеты, еще Саша Большунов, конечно, будет бороться за медаль. Хотя вчера у него в раздельной гонке что-то не сложилось», — приводит слова Резцовой ТАСС.

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