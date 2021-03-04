Тренер объяснил выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил выбор состава на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Национальную команду будут представлять Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
«В разговоре с Александром узнали, что готов бежать. Сегодня вечером ещё с ним поговорим. Если будут изменения, сообщим, но Саша готов. Выбрали этот состав, потому что посчитали его наиболее оптимальным», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В женской эстафете, которая прошла сегодня, 4 марта, российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам
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