Тренер объяснил выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил выбор состава на мужскую эстафетную гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Национальную команду будут представлять Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

«В разговоре с Александром узнали, что готов бежать. Сегодня вечером ещё с ним поговорим. Если будут изменения, сообщим, но Саша готов. Выбрали этот состав, потому что посчитали его наиболее оптимальным», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В женской эстафете, которая прошла сегодня, 4 марта, российская команда завоевала серебряные медали, в её составе выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.