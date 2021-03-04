Йони Мяки будет финишёром сборной Финляндии в мужской эстафете на ЧМ

Лыжник Йони Мяки будет финишёром сборной Финляндии в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), сообщает Ilta-Sanomat.
Помимо него, в гонке примут участие Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен и Пертту Хювяринен. Эстафета состоится завтра, 5 марта.
В составе российской команды выступят Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин врезался в него за финишной чертой и получил условную дисквалификацию. После того как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». Комментатор Дмитрий Губерниев назвал отца лыжника «чудилой».
- 4 марта 2021
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