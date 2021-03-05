Хелене Марие Фоссесхолм: никогда не думала, что у меня будет такой отрыв от сборной России

19-летняя норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм поделилась эмоциями от победы в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Сборная Норвегии опередила ставшую второй команду России на 26 секунд. Фоссесхолм выступала на заключительном этапе эстафеты. Она стартовала, имея отрыв в 19 секунд, и смогла его увеличить.

«Признаюсь честно, я представляла разные сценарии, но никогда не думала, что у меня будет такой отрыв от сборной России. Это было невероятно приятно», — приводит слова Фоссесхолм NRK.

Золотые медали также завоевали норвежки Тириль Уднес Венг, Хейди Венг и Терезе Йохауг. За национальную команду России выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. На третьем месте финишировала сборная Финляндии: Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.