Марит Бьорген: нехорошо, если интерес к лыжам будет только в России, Норвегии, Швеции

18-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Марит Бьорген обеспокоилась о развитии вида спорта и уровне конкуренции в нём.
«Меня беспокоят международные лыжные гонки. Очень важно, чтобы в них участвовало больше стран из Центральной Европы и остального мира. Нехорошо, если интерес к лыжам будет только в Норвегии, Швеции и России. Cчитаю, что Норвегия и Швеция должны обмениваться знаниями с другими странами, чтобы пробудить их интерес. Чем меньше будет лыжных стран, тем сложнее будет становится отбор», — приводит NRK слова Бьорген со ссылкой на шведское агентство TT.
Отметим, что в соревнованиях по лыжным гонкам на ЧМ в Оберстдорфе медали на данный момент завоёвывали представители шести стран – Норвегии, Швеции, России, Финляндии, Швейцарии и Словении. Шесть из девяти золотых медалей выиграли норвежские лыжники.
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