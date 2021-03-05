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Рочев: Клебо показал всему миру, кто главный финишёр на планете

Рочев: Клебо показал всему миру, кто главный финишёр на планете
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

«Якимушкин не то чтобы свалил всё на лыжи, но сказал, что они были не самые хорошие. Но в такую погоду, имея такие лыжи и будучи таким малоопытным, проиграть на этапе такое количество — ожидаемо и допустимо. В данном случае, сопоставив все факты, ничего о нём не хочу плохого сказать. Он начал терпеть с самого начала, может быть, перегорел. Я выделял эстафету от всех остальных гонок, потому что она не столько тактическая, сколько психологическая. Показывая хороший результат в личной гонке, некоторые люди проваливались в эстафете. Норвежцы тоже сегодня провалили первый этап из-за смазки. Повторюсь, ничего плохого о Якимушкине не хочу сказать, он отдавался весь и полностью, может быть, лыжи были чуть хуже, чем у других.
Для нас в любом случае всё закончилось хорошо. Серебряная медаль, как и у девушек, — успех. Болели всей страной и рады. Эстафета получилась напряжённая, даже для болельщиков. Интрига была вплоть до 100 метров до конца. Спасибо парням, что организовали всё и изобразили.

Соперничество Клебо и Большунова — битва титанов. В большей степени сегодня соревновались не страны, а две личности. Но было видно, что Саня немного не в тех кондициях, как на скиталоне. Там он прыжками залетал в подъёмы, и, если бы он сегодня повторил тот же ход, Клебо бы ничего ему не противопоставил. Саша и сегодня предпринимал попытки, но, видимо, сам понимал, что не вытянет. Всё дошло до финиша. Клебо — красавчик, он сегодня сыграл свою роль. Он красиво и показательно изобразил на финишном подъёме и вышел вперёд, Александр не смог его поддержать в этом. Клебо показал всему миру, кто главный финишёр на планете. Саша подотстал, а на финише Клебо есть Клебо. Если мы называем его фамилию, подразумеваем самого быстрого спринтера планеты», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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