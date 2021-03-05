Рочев: Клебо показал всему миру, кто главный финишёр на планете

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший подвёл итоги мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов завоевали серебро. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров. Большунову на последнем этапе сначала пришлось догонять норвежца Йоханнеса Клебо, а потом уже бороться с ним за победу.

«Якимушкин не то чтобы свалил всё на лыжи, но сказал, что они были не самые хорошие. Но в такую погоду, имея такие лыжи и будучи таким малоопытным, проиграть на этапе такое количество — ожидаемо и допустимо. В данном случае, сопоставив все факты, ничего о нём не хочу плохого сказать. Он начал терпеть с самого начала, может быть, перегорел. Я выделял эстафету от всех остальных гонок, потому что она не столько тактическая, сколько психологическая. Показывая хороший результат в личной гонке, некоторые люди проваливались в эстафете. Норвежцы тоже сегодня провалили первый этап из-за смазки. Повторюсь, ничего плохого о Якимушкине не хочу сказать, он отдавался весь и полностью, может быть, лыжи были чуть хуже, чем у других.

Для нас в любом случае всё закончилось хорошо. Серебряная медаль, как и у девушек, — успех. Болели всей страной и рады. Эстафета получилась напряжённая, даже для болельщиков. Интрига была вплоть до 100 метров до конца. Спасибо парням, что организовали всё и изобразили.

Соперничество Клебо и Большунова — битва титанов. В большей степени сегодня соревновались не страны, а две личности. Но было видно, что Саня немного не в тех кондициях, как на скиталоне. Там он прыжками залетал в подъёмы, и, если бы он сегодня повторил тот же ход, Клебо бы ничего ему не противопоставил. Саша и сегодня предпринимал попытки, но, видимо, сам понимал, что не вытянет. Всё дошло до финиша. Клебо — красавчик, он сегодня сыграл свою роль. Он красиво и показательно изобразил на финишном подъёме и вышел вперёд, Александр не смог его поддержать в этом. Клебо показал всему миру, кто главный финишёр на планете. Саша подотстал, а на финише Клебо есть Клебо. Если мы называем его фамилию, подразумеваем самого быстрого спринтера планеты», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.