Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Прорыв Червоткина, провал Якимушкина и борьба Большунова с Клебо — в обзоре эстафеты на ЧМ

Прорыв Червоткина, провал Якимушкина и борьба Большунова с Клебо — в обзоре эстафеты на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась дуэлью лучших лыжников планеты – россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

Начало эстафеты получилось крайне неожиданным. Россиянин Алексей Червоткин со старта убежал от всех соперников более чем на 40 секунд. Но бежавший на втором этапе Иван Якимушкин не только позволил конкурентам догнать себя, но и отстал от лидеров. Артём Мальцев на третьем этапе пытался сократить отставание, но не преуспел. Вернуться в борьбу за золото смог только Большунов на заключительном этапе, но сначала ему пришлось отыграть полминуты. Исход гонки решился на последнем подъёме, к которому норвежец Клебо сумел подойти первым и убежал от Большунова. У России серебро.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021