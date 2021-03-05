Прорыв Червоткина, провал Якимушкина и борьба Большунова с Клебо — в обзоре эстафеты на ЧМ

Мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершилась дуэлью лучших лыжников планеты – россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.

Начало эстафеты получилось крайне неожиданным. Россиянин Алексей Червоткин со старта убежал от всех соперников более чем на 40 секунд. Но бежавший на втором этапе Иван Якимушкин не только позволил конкурентам догнать себя, но и отстал от лидеров. Артём Мальцев на третьем этапе пытался сократить отставание, но не преуспел. Вернуться в борьбу за золото смог только Большунов на заключительном этапе, но сначала ему пришлось отыграть полминуты. Исход гонки решился на последнем подъёме, к которому норвежец Клебо сумел подойти первым и убежал от Большунова. У России серебро.