Алексей Червоткин — об отрыве на первом этапе эстафеты: не ожидал такого

Российский лыжник Алексей Червоткин подвёл итог своего выступления на первом этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Червоткин со старта ушёл в отрыв, который в ходе первого этапа достигал минуты, а на передаче эстафеты превышал 40 секунд.

«Честно говоря, не ожидал такого. Но очень рад, что смог так сработать. Рад за себя, за команду», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Бежавший на втором этапе Иван Якимушкин не только позволил конкурентам догнать себя, но и отстал от лидеров. Артём Мальцев на третьем этапе пытался сократить отставание, но не преуспел. Вернуться в борьбу за золото смог только Александр Большунов на заключительном этапе, но сначала ему пришлось отыграть полминуты. Исход гонки решился на последнем подъёме, к которому норвежец Йоханнес Клебо сумел подойти первым и убежал от Большунова. У России серебро.