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Алексей Червоткин — об отрыве на первом этапе эстафеты: не ожидал такого

Алексей Червоткин — об отрыве на первом этапе эстафеты: не ожидал такого
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Алексей Червоткин подвёл итог своего выступления на первом этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Червоткин со старта ушёл в отрыв, который в ходе первого этапа достигал минуты, а на передаче эстафеты превышал 40 секунд.

«Честно говоря, не ожидал такого. Но очень рад, что смог так сработать. Рад за себя, за команду», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Бежавший на втором этапе Иван Якимушкин не только позволил конкурентам догнать себя, но и отстал от лидеров. Артём Мальцев на третьем этапе пытался сократить отставание, но не преуспел. Вернуться в борьбу за золото смог только Александр Большунов на заключительном этапе, но сначала ему пришлось отыграть полминуты. Исход гонки решился на последнем подъёме, к которому норвежец Йоханнес Клебо сумел подойти первым и убежал от Большунова. У России серебро.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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