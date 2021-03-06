Панжинский: норвежки показали высочайший уровень. В сравнении с Йохауг, наши — другая лига

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал выступление россиянок в масс-старте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).



«От Сориной ожидал высокого результата, борьбы с лидерами за медали. Но ей не удалось этого сделать. Кирпиченко очень порадовала: цеплялась, боролась до конца — до падения на последнем круге. Это сбило Яну, она потеряла темп, дыхание и контакт с группой, которая боролась за шестёрку. До борьбы за медали было далеко. В любом случае, именно она создавала интригу для нас. Жамбалова очень разочаровала — она готовилась специально к этой гонке, но мы её практически не видели на экранах.



Чемпионат мира разочаровал — одна медаль в эстафете. Ждали большего именно от девушек. Хотелось от нас борьбы за медали в каждой гонке — этого мы не увидели. Норвежки показали свой высочайший уровень. Может, стоит у них поучиться? По сравнению с Йохауг, наши — другая лига. От Юлии Ступак ожидали большего на этом турнире — не хватило стабильности. Непряеву подкосила травма. Если быть повнимательнее к физическому состоянию спортсменов, появится шанс побороться не за золото, но за места в тройке», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Терезе Йохауг стала победительницей масс-старта, Сорина — 9-я, Кирпиченко — 12-я