Победа Йохауг, позволившая ей догнать Вяльбе по золотым медалям. Видеообзор масс-старта
В субботу, 6 марта, состоялся предпоследний день чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. В масс-старте на 30 км классическим стилем победу одержала норвежка Терезе Йохауг.
Лидируя с самого старта гонки и наращивая отрыв, в итоге 30-километровую дистанцию она преодолела за 1 час и 24 минуты. Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе.
Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube.
Россиянка Татьяна Сорина заняла девятое место. Другая представительница России Яна Кирпиченко вела борьбу за медали, но на одном из спусков упала и влетела в ограждение. В итоге Яна приехала 12-й.
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