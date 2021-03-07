Победа Йохауг, позволившая ей догнать Вяльбе по золотым медалям. Видеообзор масс-старта

В субботу, 6 марта, состоялся предпоследний день чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе. В масс-старте на 30 км классическим стилем победу одержала норвежка Терезе Йохауг.

Лидируя с самого старта гонки и наращивая отрыв, в итоге 30-километровую дистанцию она преодолела за 1 час и 24 минуты. Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе.

Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube.

Россиянка Татьяна Сорина заняла девятое место. Другая представительница России Яна Кирпиченко вела борьбу за медали, но на одном из спусков упала и влетела в ограждение. В итоге Яна приехала 12-й.