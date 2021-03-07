В FIS отреагировали на предложение немецкого тренера учитывать индекс массы тела лыжников

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери прокомментировал предложение тренера сборной Германии по лыжным гонкам Петера Шликенридера учитывать вес лыжников с помощью индекса массы тела – и при выходе за его предел запрещать соревноваться.
«Если Германия захочет представить предложение до нашей весенней встречи, мы готовы обсудить этот вопрос. Лично я не знаю, влияет ли как-то индекс массы тела на результат, но, полагаю, врачи могут помочь нам разобраться в этом вопросе.
Соглашусь, на чемпионате мира очень тяжёлые трассы. Сейчас стало очевидно, что комплекция лыжников оказывает влияние на показатели. Но это не единственный фактор. Ведь есть крупные и мускулистые спортсмены, которые добиваются хороших результатов на турнире. На успех влияет множество факторов. Но если это всё-таки проблема, мы должны её обсудить.
Лично я готов начать рассмотрение этого вопроса, если окажется, что многие считают необходимым это сделать. Посмотрим, что будет дальше. Прежде всего было бы интересно услышать мнения самих лыжников», — приводит слова Пьера Expressen.
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