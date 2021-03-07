«Два больших пальца вверх. Ну по крайней мере полтора». Карлссон рассказала о самочувствии

Шведская лыжница Фрида Карлссон, травмировавшая руку в ходе масс-старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), рассказала о самочувствии.



«Два больших пальца вверх. Ну по крайней мере полтора. С Фридой всё в порядке», — подписала Карлссон «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, по итогам масс-старта на 30 км Фрида завоевала бронзовую медаль. Во время гонки она упала, из-за чего травмировала руку. Сразу после финиша она повалилась на снег, крича от боли. Карлссон оперативно оказали помощь, а затем увезли на машине скорой помощи. Изначально предполагалось, что у шведки перелом, однако, как выяснилось позже, его удалось избежать.