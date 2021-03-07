Отец Большунова: думаю, после чемпионата мира Саша может встретиться с Путиным

Александр Большунов- старший рассказал, что по окончании чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) его сын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



«Будет ли новая встреча с Путиным после чемпионата мира? Да, я действительно полагаю, что она может состояться», — приводит слова Большунова-старшего VG.



Напомним, сегодня, 7 марта, на чемпионате мира состоится мужской масс-старт классическим стилем. Начало гонки — в 15:00 по московскому времени. В заявку российской команды на марафон вошли Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.



В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляет медальный зачёт национальная команда Норвегии, в активе которой 29 наград.

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