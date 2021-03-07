Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Отец Большунова: думаю, после чемпионата мира Саша может встретиться с Путиным

Отец Большунова: думаю, после чемпионата мира Саша может встретиться с Путиным
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Александр Большунов- старший рассказал, что по окончании чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) его сын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Будет ли новая встреча с Путиным после чемпионата мира? Да, я действительно полагаю, что она может состояться», — приводит слова Большунова-старшего VG.

Напомним, сегодня, 7 марта, на чемпионате мира состоится мужской масс-старт классическим стилем. Начало гонки — в 15:00 по московскому времени. В заявку российской команды на марафон вошли Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляет медальный зачёт национальная команда Норвегии, в активе которой 29 наград.

Песков — о победе Большунова на ЧМ: не думаю, что Путин смотрел это в прямом эфире
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021