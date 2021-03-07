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Ермил Вокуев стал третьим в «Васалоппете»

Сегодня, 7 марта, в Швеции прошёл престижный марафон «Васалоппет» серии Ski Classics. В мужской гонке победу одержал норвежский лыжник Торд Асле Йердален, вторым стал представитель Швеции Антон Карлссон. Россиянин Ермил Вокуев замкнул тройку лидеров.

Лыжные гонки. Ski Classics Сален – Мура, Швеция

«Васалоппет». Мужчины, 90 км. Классический стиль

1. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 3:28.18,4

2. Антон Карлссон (Швеция) – отставание 36,3

3. Ермил Вокуев (Россия) – +1.01,4

4. Эмиль Перссон (Швеция) – +1.35,9

5. Ари Луусуа (Финляндия) – +1.38,8

...8. Максим Вылегжанин – +1.43,2

...19. Александр Гребенько (Россия) – +2.23,8

...43. Алексей Шемякин (Россия) – +8.36,4

...46. Дмитрий Баграшов (Россия) – +8.43,3.

Отметим, что в женской гонке второй стала знаменитая норвежка Марит Бьорген, два года назад объявившая о завершении карьеры.