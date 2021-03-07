Елена Вяльбе: не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу горло перегрызть

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заступилась за сервисменов национальной команды, а также за Ивана Якимушкина, бежавшего второй этап в эстафете на чемпионате мира. Якимушкин начинал этап с преимуществом над соперниками более чем в 40 секунд, однако не только не удержал скорость Алексея Червоткина, передавшего ему эстафету, но и пропустил вперёд многих конкурентов. Россияне в итоге взяли серебро.



«Ребята к Ване не имели никаких претензий. Ко мне и Артём подходил, говорил: «Извините, не смог». Ребята, хорошо что вы сопереживаете за то, что у вас что-то не получилось. А я никогда не собиралась кого-то ругать за то, что он не может прыгнуть выше головы на сегодняшний день. Мне очень обидно, что я сейчас вижу, читаю, даже вступаю в переписку в «Инстаграме», чего давно не делала.



Я говорю: «Подождите. Давайте не говорить того, что вы не знаете по вопросам к сервису. В то же время не надо говорить, что кто-то из спортсменов сделал недостаточно. Все сделали то, что они могли сделать на данный момент. Никто не прогуливался. Но выше головы тоже не прыгнешь». Мне кажется, всем людям надо уметь радоваться за серебро, когда оно реально твоё. В тим-спринте мы не взяли своё. А здесь, если посмотреть все протоколы предыдущих гонок, норвежцы выше нас. Ребята, это надо как-то принять. Так что не надо наезжать на моих спортсменов, а то я могу горло перегрызть.



Большунов сказал, что Алексей должен был две минуты привезти? Шутки — это хорошо. На самом деле я говорю, что мы сейчас стали одной командой. Вот реально одна команда. Если бы это было года четыре назад, то, наверное, мы бы сейчас ещё лучше выступали. Уверена, что у нас будут хорошие результаты. Мы стали больше друг друга понимать, больше доверять друг другу», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Якимушкин извинился перед болельщиками за провальное выступление в лыжной эстафете