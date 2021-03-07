Легков: если бы Бьорген бежала вчера, она стала бы второй после Йохауг

Олимпийский чемпион Александр Легков предположил, что если бы вчера, 6 марта, знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген приняла участие в масс-старте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), она заняла бы второе место, вслед за ещё одной норвежкой Терезе Йохауг, которая победила в гонке.
«Марит Бьорген заняла сегодня второе место в марафоне. Она практически выиграла! Думаю, если бы она бежала вчера, то стала бы второй после Йохауг. Это просто невероятно. Она делала с мая по 15 часов в неделю, вышла на старт „Васалоппета“ и практически выиграла. Их догнали только на 80-м километре мужики, шведка переместилась в эту группу и немного убежала от Марит. В итоге она вторая. Ну это очень круто», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
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