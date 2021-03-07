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Большунов разрыдался после масс-старта на ЧМ

Большунов разрыдался после масс-старта на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов не смог сдержать эмоций после финиша масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Россиянин финишировал третьим. В концовке в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо он сломал палку.

Победу одержал Клебо. Серебряным призёром стал ещё один норвежец Эмиль Иверсен.

На последнем круге образовалась группа лидеров, в которую входили четыре норвежца и Большунов. Впятером они оторвались ото всех за 2 км до финиша. Именно эта группа и разыграла медали.

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