Рочев: главное, чтоб не было санкций в адрес Большунова

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший прокомментировал мнение жюри об инциденте на финише классического масс-старта на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся рукой Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест.

«Жюри признаёт, что Клебо сделал всё непреднамеренно, но ситуация неоднозначная. Люди разделились на два лагеря, я не могу склониться в какую-то сторону. Решение будет в чью-то сторону выгоднее, там решается судьба определённого спортсмена. То, что Клебо останется на первом месте — нет вопросов. Главное, чтобы учитывая все предупреждения Саши и его испытательный срок, чтобы в его сторону не было санкций.

На месте жюри я бы оставил всё как есть. Дисквалификация Клебо выглядит неуверенно, его не за что дисквалифицировать. Саня налетел на его палку, и на его траектории был локоть Клебо. Клебо был прижат к билбордам, и он должен был занять другой коридор, да, но если он оказался в такой ситуации, то это не запрещено правилами. В момент столкновения они были на одной линии, практически сравнялись, но наша команда говорит о лидерстве и выборе коридора, Клебо просто оказался перед фактом. Это всё воля случая, что случилось, то случилось. Сложное решение жюри, и если говорить о самом плохом развитии — как бы Саня не остался без медали вообще. За Сашей внимательно следят, и даже при своей невиновности, его могут лишить медали. Наши подали протест, но я более чем уверен, что норвежцы подали и свой протест. Им это выгодно, потому что 4-м был тоже норвежец.

Я не любитель смотреть гонки долго. Но сегодня я посмотрел марафон полностью и не жалею, не потерял времени. Была интрига, и смотреть было интересно. Толпа не тупо ехала, а были и падения, тактика замены лыж и развязка. Хотелось бы всё закончить и «поднять бокалы» за очередную медаль, а мы вот тут сидим переживаем за то, какое решение примут все эти товарищи», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.