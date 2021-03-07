Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию Клебо после марафона на ЧМ

Сборная Норвегии подала протест на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клебо после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), сообщил Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Россиянин Александр Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо после контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал её. Александр финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена.

Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. После дисквалификации Клебо первым должен стать Иверсен, Большунов — вторым, но результаты ещё не объявлены.