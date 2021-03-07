Губерниев: серебро и слёзы делают Большунова более великим в глазах всего мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об инциденте, который произошёл в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстфдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль. Золотую медаль вручили другому норвежцу Эмилю Иверсену. После гонки российский лыжник не смог сдержать слёз.

«Большунов — герой. Серебро и слёзы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию финна с Большуновым, которая была несколько недель назад. Я тоже согласен, что справедливость не до конца восторжествовала, можно было дать два золота. Иверсен ни при каких обстоятельствах не должен был быть первым, но вот так случилось», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.