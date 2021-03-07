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«Странный способ стать чемпионом мира». Иверсен — о золоте в лыжном марафоне на ЧМ

«Странный способ стать чемпионом мира». Иверсен — о золоте в лыжном марафоне на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказал мнение об итоговом распределении медалей в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал Иверсен, который опередил Большунова, потому что тот после контакта с Клебо сломал палку.

«Это странный способ стать чемпионом мира, никаких сомнений. Я провёл отличную гонку, наконец, взял медаль. Особенный день для меня, но я просто должен радоваться своему успеху.

Мне очень жаль Йоханнеса, я не поддерживаю решение жюри. Я крепко обниму его, он как бы моральный победитель», – приводит слова Иверсена VG.

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