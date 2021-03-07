«Странный способ стать чемпионом мира». Иверсен — о золоте в лыжном марафоне на ЧМ

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказал мнение об итоговом распределении медалей в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Жюри удовлетворило протест сборной России и лишило победы норвежца Йоханнеса Клебо, который на финишной прямой создал помехи россиянину Александру Большунову. В итоге чемпионом мира стал Иверсен, который опередил Большунова, потому что тот после контакта с Клебо сломал палку.
«Это странный способ стать чемпионом мира, никаких сомнений. Я провёл отличную гонку, наконец, взял медаль. Особенный день для меня, но я просто должен радоваться своему успеху.
Мне очень жаль Йоханнеса, я не поддерживаю решение жюри. Я крепко обниму его, он как бы моральный победитель», – приводит слова Иверсена VG.
- 7 марта 2021
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