Шведский эксперт разобрал скандальный эпизод с участием Большунова и Клебо

Призёр олимпийских игр и чемпионатов мира шведский лыжник Матиас Фредрикссон прокомментировал скандальный эпизод на финише лыжного марафона на чемпионате мира.

Первым пересекший финишную черту норвежец Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему россиянину Александру Большунову.

«Весь сезон мы видели подобные ситуации, и наказаний не было. Странно, что сейчас решили поступить иначе. Куда было деваться Клебо? Он старается как можно меньше мешать.

Очень похожий случай был в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Большунов тогда шёл сзади и был зол на Йони Мяки. Думаю, здесь тоже не должно было быть наказаний.

Большунов и Клебо едут плотно, и оба предпочитают широкий радиус, чтобы сохранить скорость. Считаю, что это обычный гоночный инцидент. Не думаю, что кого-то здесь следует наказывать», — приводит слова Фредрикссона SVT.

Напомним, что в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти Большунов был дисквалифицирован, что привело к лишению медалей всей команды, за которую он бежал.