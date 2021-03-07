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Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона на чемпионате мира

Путин назвал Большунова главным героем лыжного марафона на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова, назвав его главным героем классического масс-старта на 50 км.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 км Александру Большунову. Путин отметил, что именно Александр стал настоящим героем гонки», — приводит слова Пескова ТАСС.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Иверсена.

Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.

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