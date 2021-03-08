Легендарный лыжник Альсгорд: дисквалификация Клебо — самое глупое, что я когда-либо видел

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Томас Альсгорд прокомментировал развязку лыжного марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который первым пересёк финишную черту, был дисквалифицирован за создание помех лидировавшему Александру Большунову. Из-за контакта с Клебо россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена, который и был признан чемпионом мира.
«Дисквалификация Клебо — самое глупое, что я когда-либо видел. Я не вижу, что он сделал что-то неправильно. Это скандал», — приводит слова Альсгорда VG.
Норвегия готова подать апелляцию на решение жюри FIS, планируя доказать, что не Клебо мешал Большунову, а россиянин не давал финишировать норвежцу.
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