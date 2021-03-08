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Александр Большунов: надеюсь, у нас с Клебо останутся хорошие отношения

Александр Большунов: надеюсь, у нас с Клебо останутся хорошие отношения
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Александр Большунов объяснил свои эмоции после скандального инцидента в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо, Александр поставил палку себе между ног и сломал её. Россиянин финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Чемпионом мира был объявлен Иверсен, Большунову досталось серебро. Александр после финиша не мог сдержать эмоции и плакал.

«Я был очень расстроен и не слышал, что мне говорил Йоханнес. Я надеюсь, наши отношения с ним останутся хорошими», — приводит слова Большунова VG.

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