Йоханнес Бё прокомментировал скандальный инцидент между Большуновым и Клебо в марафоне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный инцидент, который случился на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Российский лыжник Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Йоханнес Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Эмиля Иверсена. В итоге Клбео был дисквалифицирован. Чемпионом мира стал Иверсен, а Большунову досталось серебро.

«Большунов первым зашёл в первый поворот, да? Думаю, он понимал, что Клебо будет пытаться обойти его с внешней стороны, поэтому сам пошёл туда же. Йоханнес на секунду, но всё же опоздал в попытке занять нужный коридор», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».