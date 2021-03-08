«Паршиво, но правильно». Харри Кирвесниеми — о решении FIS по эпизоду Большунов — Клебо

Чемпион мира по лыжным гонкам, многократный призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми прокомментировал дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации Йоханнеса серебряным призёром признали Большунова, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Главный сюрприз — решение судей вмешаться и пересмотреть результат битвы с участием норвежской суперзвезды в не очень ясной ситуации. Паршивое окончание гонки, но, очевидно, всё правильно. Клебо, который приближался сзади, во время обгона осложнил Большунову движение по лыжне», — цитирует Кирвесниеми Ilta Sanomat.