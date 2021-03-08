Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Паршиво, но правильно». Харри Кирвесниеми — о решении FIS по эпизоду Большунов — Клебо

«Паршиво, но правильно». Харри Кирвесниеми — о решении FIS по эпизоду Большунов — Клебо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Чемпион мира по лыжным гонкам, многократный призёр Олимпийских игр Харри Кирвесниеми прокомментировал дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации Йоханнеса серебряным призёром признали Большунова, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Главный сюрприз — решение судей вмешаться и пересмотреть результат битвы с участием норвежской суперзвезды в не очень ясной ситуации. Паршивое окончание гонки, но, очевидно, всё правильно. Клебо, который приближался сзади, во время обгона осложнил Большунову движение по лыжне», — цитирует Кирвесниеми Ilta Sanomat.

Отец Клебо: Йоханнес чувствует, что FIS засудила его
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021