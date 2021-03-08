Чемпионка ОИ Юлия Чепалова: Большунова провоцировали на протяжении всего ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что лыжника сборной России Александра Большунова постоянно провоцировали на протяжении чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.
«Сашу провоцируют постоянно, и я наблюдала за этим на протяжении всего чемпионата. Вспомните эстафету: когда Клебо шёл первым, он намеренно отводил палки назад себе за спину, чтобы Большунов не имел возможности идти за ним нога в ногу. Как только Саша сбился с темпа, норвежец улетел от него. Это конкретное задирание. Сашу провоцировали, но он всё стерпел, потому что является железным человеком», — приводит слова Чепаловой «RT на русском».
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