Чемпионка ОИ Юлия Чепалова: Большунова провоцировали на протяжении всего ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что лыжника сборной России Александра Большунова постоянно провоцировали на протяжении чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

«Сашу провоцируют постоянно, и я наблюдала за этим на протяжении всего чемпионата. Вспомните эстафету: когда Клебо шёл первым, он намеренно отводил палки назад себе за спину, чтобы Большунов не имел возможности идти за ним нога в ногу. Как только Саша сбился с темпа, норвежец улетел от него. Это конкретное задирание. Сашу провоцировали, но он всё стерпел, потому что является железным человеком», — приводит слова Чепаловой «RT на русском».