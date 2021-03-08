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Глеб Ретивых обратился к болельщикам после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе

Глеб Ретивых обратился к болельщикам после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Российский лыжник Глеб Ретивых обратился к болельщикам после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

«Дорогие любители лыжных гонок, болельщики, друзья! Благодарю за вашу поддержку и тёплые слова, которые вы присылали на протяжении всего чемпионата! Да, получилось не всё, но финишная черта текущего сезона пересечена, результат есть и его не изменить. Впереди олимпийский сезон — есть над чем работать и что достигать!» — написал Ретивых.

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых

На прошедшем чемпионате мира Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. Сразу после финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде, за что оказался под огнём критики со стороны представителей сборной Норвегии.

Большунов объяснил, почему не подошёл к Ретивых сразу после финиша командного спринта
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