Российский лыжник Глеб Ретивых обратился к болельщикам после окончания чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

«Дорогие любители лыжных гонок, болельщики, друзья! Благодарю за вашу поддержку и тёплые слова, которые вы присылали на протяжении всего чемпионата! Да, получилось не всё, но финишная черта текущего сезона пересечена, результат есть и его не изменить. Впереди олимпийский сезон — есть над чем работать и что достигать!» — написал Ретивых.

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых

На прошедшем чемпионате мира Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. Сразу после финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде, за что оказался под огнём критики со стороны представителей сборной Норвегии.