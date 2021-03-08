Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что Йоханнес Клебо выступит на финальном этапе Кубка мира в Энгадине, несмотря на скандал с дисквалификацией в масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«Думаю, никаких проблем не будет. Он и остальные члены сборной профессиональны в своей работе. Когда они выйдут на старт, это будет новая гонка, в которой они хотят показать хороший результат.

Может ли случившееся стать для Йоханнеса мотивацией? Конечно. Он же в великолепной форме, так что, думаю, будет очень быстро бежать. Дистанции хорошо ему подходят. А вот Эмиль Иверсен пропустит этап, он уже на пути домой — в Тронхейм», — приводит слова Носсума Aftenposten.

Финал Кубка мира пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта. В программе соревнований классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.