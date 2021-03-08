Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что Йоханнес Клебо выступит на финальном этапе Кубка мира в Энгадине, несмотря на скандал с дисквалификацией в масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Думаю, никаких проблем не будет. Он и остальные члены сборной профессиональны в своей работе. Когда они выйдут на старт, это будет новая гонка, в которой они хотят показать хороший результат.
Может ли случившееся стать для Йоханнеса мотивацией? Конечно. Он же в великолепной форме, так что, думаю, будет очень быстро бежать. Дистанции хорошо ему подходят. А вот Эмиль Иверсен пропустит этап, он уже на пути домой — в Тронхейм», — приводит слова Носсума Aftenposten.
Финал Кубка мира пройдёт в Энгадине (Швейцария) 13 и 14 марта. В программе соревнований классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.
- 8 марта 2021
-
20:23
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:31
-
18:11
-
17:02
-
16:39
-
15:40
-
15:32
-
15:31
-
15:13
-
15:02
-
14:40
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:05
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:26
-
12:20
-
12:11
-
12:01
-
11:40
-
11:36
-
11:30
-
10:15
-
10:09