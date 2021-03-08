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Иверсен: меня не касается то, что делает Большунов. Не надел медаль — его дело

Иверсен: меня не касается то, что делает Большунов. Не надел медаль — его дело
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, который был признан чемпионом мира в масс-старте на 50 км после дисквалификации партнёра по команде Йоханнеса Клебо, прокомментировал эпизод на награждении. Россиянин Александр Большунов не стал надевать на себя серебряную медаль, а просто держал её в руках.

«Если Большунов не захотел надевать на себя медаль, то это его дело. Меня не касается то, что он там делает. Больше мне добавить нечего», — сказал Иверсен в эфире канала «Россия-1».

Большунов первым вышел на финишную прямую марафона в Оберстдорфе и выбрал крайнюю правую лыжню. Клебо стал обгонять Александра справа, где нет лыжни. В результате контакта с норвежцем Большунов сломал палку, после чего его также опередил и Иверсен. Россия подала протест, и Клебо дисквалифицировали за создание помех Большунову. Победителем стал Иверсен, который ещё за 10 метров до финиша мог рассчитывать разве что на бронзу. Большунов выразил несогласие с этим решением тем, что не надел медаль.

«Пусть что хотят, то и делают. Нет слов». Большунов отказался надеть серебряную медаль
Лидер сборной России сначала вообще хотел проигнорировать церемонию награждения после скандального финиша марафона.
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