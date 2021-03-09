Коцумова: считаю решение FIS неверным. Клебо зол, а Большунов неудовлетворён

Экс-лыжница из Чехии Зузана Коцумова поделилась мнением о развязке мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), где россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо. После дисквалификации Йоханнеса серебряным призёром признали Большунова, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

«Считаю решение FIS неверным. Правила чётко диктуют: при обгоне в финишном створе нельзя мешать более быстрому конкуренту.

На Большунова давило то, что он знал: Клебо сильнее его в створе. Инцидент случился перед финишным коридором, где более медленный лыжник не может препятствовать обгону. Большунов же пытался вытолкнуть Клебо, но сам сломал палку.

Жюри своим решением полностью обесценило удивительную последнюю гонку чемпионата мира. Они должны были отпустить эту ситуацию. Теперь остался странный вкус от всей гонки, Клебо по праву зол, а Большунов неудовлетворён. Действительно отличный результат», — иронично отметила Коцумова на своей странице в «Фейсбуке».