Стали известны призовые Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе

Стали известны призовые участников чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта, сообщает Dagbladet.

Лыжник сборной России Александр Большунов, на счету которого четыре медали, заработал примерно 3,06 млн рублей. Напомним, россиянин завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте.

Показатель Большунова стал лучшим среди мужчин. Лидером по призовым стала представительница сборной Норвегии Терезе Йохауг, которая заработала примерно 4,48 млн рублей.

Отмечается, что эти суммы не являются окончательными. Помимо призовых от Международной федерации лыжного спорта (FIS) спортсмены получают дополнительные бонусы от спонсоров и национальных федераций.