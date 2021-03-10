Бородавко — о заявлении Клебо: сильный ход и достойно уважения

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил свою федерацию отозвать апелляцию на решение жюри FIS по итогам лыжного марафона на чемпионате мира.

Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. Накануне, 9 марта, норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просят признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты.

«Эмоции поначалу всегда преобладают. Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения. Приятно, что это так», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.