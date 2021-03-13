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Большунов: планировал держать социальную дистанцию — 1,5 метра. Получилось даже больше

Большунов: планировал держать социальную дистанцию — 1,5 метра. Получилось даже больше
Другие / Лыжный спорт 0

Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу, одержанную в масс-старте на 15 км классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их ещё на чемпионате мира. Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлён, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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