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Михаил Девятьяров: имя Большунова вписано золотыми буквами в историю

Михаил Девятьяров: имя Большунова вписано золотыми буквами в историю
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Если бы норвежцы были на всех этапах Кубка мира, то Большунову бы пришлось побольше постараться, чтобы выиграть «Большой хрустальный глобус». Судя по чемпионату мира и заключительному этапу Кубка мира, норвежцы во главе с Клебо готовы очень хорошо. Впрочем, тот факт, что Йоханнес и компания не выступали на этапах Кубка мира из-за страха коронавируса, скоро забудется. Имя Александра вписано золотыми буквами в историю. Он выступил стабильно на каждом этапе, провёл ряд блистательных гонок. А шестое место в заключительном марафоне — это уже детали», — цитируют Девятьярова «Известия».

Большунов второй год подряд стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

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