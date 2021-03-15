Американский журналист: Юлия Ступак совершенно не похожа на русскую. Это может быть звезда
Американский журналист, писатель и эколог Билл Маккиббен поделился мнением о лыжнице сборной России Юлии Ступак. В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам российская спортсменка заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь представительнице США Джессике Диггинс, также на её счету серебряная медаль в эстафете на чемпионате мира.
«С удовольствием буду следить за Юлией Ступак в дальнейшем, не только как за лыжницей. Она ведь совершенно не похожа на русскую. Эта девушка буквально излучает позитив. Юлия берёт пример с Джесси Диггинс: смеётся и танцует на подиуме. На это приятно смотреть. Думаю, она может быть звездой в предстоящие годы. Ступак куда веселее, чем большинство русских», — рассказал журналист в подкасте FasterSkier.
Рекомендуем вам
- 15 марта 2021
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:26
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:19
-
11:11
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
10:06
-
09:38
-
08:20
-
01:00
-
00:17
- 14 марта 2021
-
23:59
-
23:29
-
23:22
-
22:02
-
20:51
-
20:33
-
20:14
-
19:49
-
19:21
-
18:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам